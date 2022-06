Ein Laternenmast beendete die außer Kontrolle geratene Fahrt einer 82-jährigen Autofahrerin am Mittwochmorgen beim Kreisverkehr am Dr.-Robert-Schelp-Platz. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr die Frau laut Polizei zunächst auf das vor ihr fahrende Fahrzeug auf und dann über die dortige Verkehrsinsel, streifte einen Laternenmast und kam anschließend an einem weiteren Laternenmast gegenüber der Esso-Tankstelle in der Zeppelinstraße zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht.