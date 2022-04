Einen Schaden von etwa 20.000 Euro hat eine Autofahrerin verursacht bei einem Unfall am Ostersonntag. Laut Polizei war die 21-Jährige gegen acht Uhr in Hengsberg in in Richtung Ortsmitte unterwegs und kam vermutlich aufgrund Übermüdung, zu hoher Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss von der Fahrbahn ab. Sie prallte in einen Gartenzaun und das Fahrzeug überschlug sich, bis es schließlich im Vorgarten einer Anwohnerin zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab 0,48 Promille.