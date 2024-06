In der Winzler Straße in Pirmasens ist es am Samstag, 15. Juni, gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach ereignete sich der Unfall in Höhe der Hausnummer 169a.

Zeugen beobachteten einen weißen Toyota SUV, der im Vorbeifahren einen geparkten Audi Q2 streifte. Am geparkten Audi wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Polizei sucht Zeugen

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 520-0 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.