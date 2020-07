Tief und extrem tief ins Glas geschaut hatten am Sonntag zwei Autofahrer. Gegen 10 Uhr kontrollierte die Polizei in der Blocksbergstraße einen 20-Jährigen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab 0,89 Promille. Bei einer weiteren Kontrolle gegen 23.30 Uhr in Münchweiler in der Straße „Am Sölchen“ ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei einem 34-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von 2,44 Promille, so die Polizei.