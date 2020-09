Nach einem Unfallverursacher sucht die Polizei. Am Montag gegen 6.50 Uhr befuhr ein 16-jähriger Radfahrer die Hauptstraße in Richtung Moschelmühle. Kurz nach der Einmündung der Schwarzbachstraße fuhr ein Wagen an ihm vorbei und streifte ihn. Der Radfahrer stürzte daraufhin und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Der Autofahrer entfernte sich laut Polizei unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Wagen soll es sich um einen weißen Opel Corsa handeln. Hinweise erbittet die Polizei in Waldfischbach-Burgalben 06333/9270.