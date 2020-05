Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 10.10 Uhr in der Pettenkoferstraße wurde ein Fußgänger leicht verletzt. Er musste zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 84-jähriger Autofahrer an der Einfahrt zum Krankenhaus in der Kurve den 27-jährigen Fußgänger, der gerade die Fahrbahn überquerte, übersehen.