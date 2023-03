Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in Pirmasens ein Auto oder Motorrad zulassen will, muss sich auf ein wegen des Infektionsschutzes längeres Verfahren einstellen und zumindest im Fall der Stadt Pirmasens wird auch nicht jedes Fahrzeug zugelassen. Wer ein Motorrad rein zum Freizeitspaß anmelden will, hat aktuell Pech. Ansonsten laufe der Betrieb, auch ohne Kundenkontakt ohne Probleme, versichern Stadt- und Kreisverwaltung.

Weder in der Adam-Müller-Straße noch bei der Kreisverwaltung am Sommerwald kann derzeit ein Autokäufer sein rollendes Blech direkt ohne Voranmeldung zulassen. Derzeit geht da nur noch online