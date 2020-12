Am Burger-King-Schnellrestaurant in der Zweibrücker Straße geriet am Mittwochabend um kurz nach 21 Uhr ein VW Beetle in Brand. Die Pirmasenser Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Wie sie berichtet, sei niemand zu Schaden gekommen. Wie hoch der Schaden am Auto ist, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 14 Leuten und drei Fahrzeugen vor Ort. Nach einer knappen Stunde und dem Verbrauch von 500 Litern Wasser war ihr Einsatz beendet. Das Burger-King-Gebäude nahm laut Polizei keinen Schaden, blieb jedoch für den Rest des Tages geschlossen.