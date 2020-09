Am Freitag kam es um 8.13 Uhr im Berliner Ring zu einem Unfall, an dem gleich vier Autos beteiligt waren. Wie die Pirmasenser Polizei am Wochenende mitteilte, kam der 87-jährige Fahrer eines Renault Clio im Berliner Ring in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Hyundai. Dieses Auto wiederum wurde, durch die Wucht des Aufpralls, zehn Meter weiter auf einen geparkten Toyota geschoben. Der Renault des Unfallverursachers kippte dabei um und blieb auf dem Dach liegen. Beim Umkippen prallte der Wagen noch gegen einen geparkten Citroën. Der Fahrer des Renault wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, nach Polizeiangaben blieb er jedoch unverletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.