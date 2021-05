Im Bach gelandet ist am Dienstagnachmittag ein Wagen, nachdem er den Wasgau-Parkplatzes in Fahrtrichtung Ruppertsweiler verlassen hatte. Der Ford kam von der Fahrbahn ab, fuhr ein Verkehrsschild um, rutschte einen Hang hinunter und kam schließlich in einem tiefen Bachbett zum Stehen. Ursache war laut Polizei vermutlich ein Fahrfehler. Da Betriebsstoffe ausliefen, wurden die Feuerwehren Ruppertsweiler und Lemberg hinzugezogen. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug mittels Kran bergen. Der Fahrer wurde leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.