Schwer verletzt wurde am Donnerstagmorgen ein 21-jähriger Mitarbeiter einer Schlosserei bei einem Unfall mit einem Stahlträger. Wie die Polizei mitteilt, stieß auf der alten Bundesstraße in Hauenstein ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer in Höhe einer Schlosserei mit einem etwa 500 Kilogramm schweren Stahlträger zusammen. Dieser war durch einen Gabelstapler gesichert und ragte in die Fahrbahn hinaus. Zwei Mitarbeiter der Schlosserei hatten daran gearbeitet. Durch die Kollision fiel der Stahlträger auf den 21-Jährigen Mitarbeiter, der sich multiple Frakturen im Beinbereich zuzog. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, an seinem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.