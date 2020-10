Weil ihr die Vorfahrt genommen wurde, fuhr eine 38-Jährige am Dienstagmorgen gegen 7.10 Uhr an der Kreuzung Landauer Straße/Kaiserstraße in Pirmasens in die Glasfassade einer Spielothek. Eine 21-Jährige aus Bobenthal wollte kurz zuvor mit ihrem Opel Adam auf der Landauer Straße nach links in die Kaiserstraße abbiegen. Besagte 38-Jährige war mit ihrem Mitsubishi Space Star auf der Schäferstraße in Richtung Landauer Straße unterwegs. An der Kreuzung nahm die 21-jährige Frau der Älteren die Vorfahrt; die beiden Autos prallten aufeinander. Die 38-jährige Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und fuhr in die Glasfassade einer nahegelegenen Spielothek.

Straße für eine Stunde gesperrt

Ein 57-Jähriger aus Lemberg fuhr mit seinem BMW 116i hinter der 21-Jährigen und bremste zu spät, auch hier kam es zum Zusammenstoß. Die Landauer Straße musste im Unfallbereich für eine Stunde voll gesperrt werden. Die 38-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An der Glasfassade entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Insgesamt geht die Pirmasenser Polizei von einem Schaden von etwa 30.000 Euro aus. Sie bittet Zeugen, sich zu melden: Telefonnummer 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.