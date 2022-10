Am Samstag um 17.20 Uhr wollte ein 80-jähriger Mann aus Pirmasens in sein Auto einsteigen, das mit laufendem Motor auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Winzler Straße stand. Ein unbekannter Mann schubste ihn zur Seite, stieg in das Auto ein und fuhr davon. In dem Auto befanden sich nicht nur ein Geldbeutel mit 100 Euro und diversen Papieren, sondern auch der kleine Hund des älteren Mannes.

Kaum fünf Minuten später wurde der Polizei gemeldet, dass der gestohlene Wagen in der Darmstädter Straße in einen Unfall verwickelt war. Der Autokidnapper hatte dort angehalten und den kleinen Hund aus dem Auto gelassen. Als der Hund zwischen zwei parkenden Autos auf die Straße lief, wurde er von einem Pkw erfasst und tödlich verletzt. Der unbesetzte, gestohlene Wagen rollte die abschüssige Straße hinab und stieß mit zwei geparkten Fahrzeugen zusammen.

Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte dann aber am Carolinensaal gestellt werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen, amtsbekannten Pirmasenser, der betrunken war. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 1,5 Promille. Die Polizei gibt den Schaden mit 17.000 Euro an. Der 80-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.