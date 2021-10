Auf dem Pirmasenser Horeb wurde am Donnerstagmittag die Windschutzscheibe eines Autos durch einen Stein beschädigt. Das Auto stand zwischen 13.10 und 13.30 Uhr auf dem Parkplatz der Horebschule unterhalb des Pausenhofs. Wie die Polizei berichtet, gaben Schüler der Horeb-Grundschule an, gesehen zu haben, wie ein Stein vom gegenüberliegenden Pausenhof des Immanuel-Kant-Gymnasiums geflogen kam. Der traf die Windschutzscheibe und richtete einen Schaden von 800 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Steinewerfer unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.