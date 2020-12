Glück im Unglück hatte eine 23-jährige Autofahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmittag in Pirmasens. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die junge Frau aus Kaiserslautern mit ihrem Seat Ibiza auf der B 270 in Richtung Kaiserslautern unterwegs. Im Kurvenbereich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, der Wagen überschlug sich und kollidierte mit zwei Verkehrstafeln. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Seat musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 10.400 Euro.