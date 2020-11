Auf der kurvigen Strecke von Leimen nach Waldfischbach-Burgalben hat es am frühen Samstagmorgen einen Unfall gegeben: Ein 30-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto, das sich überschlug und auf dem Dach liegenblieb. Fahrer und Beifahrer wurden nach Auskunft der Polizei nicht verletzt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte. Ein Test an der Unfallstelle ergab knapp 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem legte er einen ausländischen Führerschein vor, der ihn laut Polizei nicht berechtigt, in Deutschland ein Fahrzeug zu führen. Nun erwarten den Fahrer mehrere Strafanzeigen.