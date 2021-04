Die Sanierung der Landgraf-Ludwig-Realschule will Bürgermeister Michael Maas zum Exempel für das ausufernde Vergabewesen in Deutschland machen. Nach Fertigstellung des 13,5 Millionen Euro teuren Projekts soll die Art, wie das Projekt durch Vergaberichtlinien verzögert wurde, wissenschaftlich aufbereitet werden.

Beim Rundgang über die Baustelle wurde Maas am Freitag richtig sauer wegen der extrem langen Projektdauer. Vor acht Jahren schon habe die Stadt mit der Planung begonnen und die Sanierung könnte schon viel weiter sein ohne die vielen Fristen und Auflagen, die eine öffentliche Verwaltung bei der Vergabe von Aufträgen einzuhalten hat. Für jedes einzelne Gewerk vergehen Wochen und Monate, bis der Stadtrat letztlich einer Firma den Zuschlag geben kann und die Handwerker dann auch wirklich mit der Arbeit beginnen dürfen. „Das ist nur in Deutschland so“, wetterte Maas und nannte als Vergleich die Pirmasenser Partnerstadt Poissy, wo innerhalb von zwei Jahren ein neues Stadtquartier hochgezogen worden sei. In Deutschland wäre das unmöglich in dieser Geschwindigkeit.

Inzwischen passiere es immer öfter, dass sich nach Auftragserteilung kurz vor Ablauf der Einspruchsfrist ein unterlegener Mitbewerber melde, der die Vergabe anfechten will. Weitere Wochen Zeit verstreichen, während Juristen klären, ob alles den Regeln konform gelaufen ist. Teilweise laufe der Vergabeprozess so langsam, dass Förderprogramme schon abgelaufen sind, bevor der erste Handwerker einen Nagel in die Wand schlagen darf.

Keiner will die Fenster einbauen

Wobei nicht alles am Vergabeverfahren hakt. Hochbauamtsleiter Leo Noll berichtet, dass eigentlich vor dem Herbst noch die Fenster in den Realschulneubau hinter der historischen Fassade eingebaut werden sollten. Es habe sich aber kein Unternehmen gemeldet, das den Auftrag ausführen will. Im Herbst steht also wohl der Anbau mitsamt Dach fertig für den Innenausbau da, die Fenster aber fehlen. Die Baubranche arbeite derzeit überall am Limit. Die Firmen kämen der Nachfrage nicht hinterher, klagte der Bauamtsleiter.

„Das wird eine richtig schöne Atmosphäre“

Die Sanierung der Realschule, die auf die Gebäude Alleestraße 22 und 24 verteilt ist, startete im Juni 2018 und wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 fertig sein. Der Anbau hinter der Fassade von Hausnummer 24 ist schon bis zum Erdgeschoss fertig. Mauer für Mauer ziehen die Bauarbeiter die drei Geschosse hoch. Währenddessen wird im Altbau mit Hausnummer 22 behutsam saniert. Viele Decken mussten erneuert werden. Die Innenarchitektur mit dem historischen Treppenhaus bleibt aber erhalten. „Das wird eine richtig schöne Atmosphäre“, schwärmte gestern Konrektorin Nicole Könnel beim Rundgang.

Moderne Heizung spart Energie

Im Keller wurde bereits die neue Heizung installiert, die erstaunlich klein wirkt und aus fünf Gas-Brennwertthermen besteht, die als Kaskade je nach Bedarf nacheinander zugeschaltet werden können, wie Amtsleiter Noll erläuterte. Dadurch könne jede Therme immer mit dem besten Wirkungsgrad laufen, was bei der vorherigen, sehr großen Heizanlage nicht der Fall gewesen sei. Entsprechende Einsparungen beim Verbrauch seien dadurch möglich. Auf das Dach des Neubaus kommen zudem Solarthermie-Elemente, die für weitere Einsparungen sorgen sollen. Eine Versorgung mit Fernwärme sei hier nicht möglich gewesen, da der Aufwand einer neuen Leitung vom C+A bis zur Realschule nicht wirtschaftlich gewesen wäre. Nach der Sanierung werde der Schulbau so wenig Heizenergie benötigen, dass es für Fernwärme unrentabel geworden wäre, rechnete Noll vor.

Das wäre auch der Fall gewesen, wenn die nicht weit entfernte Nagelschmiedsbergschule künftig als weiterer Standort der Realschule hinzukommen würde. Das ist zumindest der Wunsch der Schulleitung, dass die Schüler künftig so nah wie möglich am Hauptschulgebäude untergebracht würden, betont Konrektorin Könnel.