Der Pirmasenser Verein „Kunschd’raum“ ist sehr produktiv und zeigt dies in der Verbandsgemeinde Rodalben. Acht Künstler sind dabei.

Nach einer Serie Einzelausstellungen in der Vereinsgalerie in der Bahnhofstraße in Pirmasens stellten die Mitglieder des Pirmasenser Vereins Kunschd’raum im Oktober mit einer großen