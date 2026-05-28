Der Kunstverein Kunst & Kultur Pirmasens zeigt im Neufferpavillon eine Ausstellung zum Pirmasenser Architekten und Baurat August Härter. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 29. Mai, in Pirmasens. Dies geht aus einer Mitteilung des Kunstvereins hervor. Die Ausstellung ist demnach bis Freitag, 19. Juni, zu sehen.

Die Schau stellt Härters Werk im Kontext der 1920er Jahre vor, einer Phase neuer Baukultur aus Funktionalität, Klarheit und sozialem Anspruch. In Pirmasens verantwortet er Stadtbad, Horeb-Südbebauung, Sommerwaldsiedlung und Husterhöhschule. Der Neufferpavillon wird als Exponat einbezogen – den Bau genehmigt Härter 1929.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind donnerstags, 15.30 bis 17.30 Uhr, freitags, 15.30 bis 17.30 Uhr, sonntags, 14 bis 17 Uhr. Die Vernissage beginnt am Freitag um 19 Uhr. Am Samstag, 6. Juni, 20 Uhr, folgt die 20er-Jahre-Party „26 glänzt“.