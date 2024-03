Irmgard Weber und Matthias Strugalla zeigen ab Sonntag, 7. April, ihre Werke in der Dahner Kreisgalerie. Die Ausstellung heißt „Beziehungsebenen Natur-Mensch“.

Das Pirmasenser Künstlerpaar Irmgard Weber und Matthias Strugalla stellt ab Sonntag, 7. April, in der Dahner Kreisgalerie aus – unter dem Titel „Beziehungsebenen Natur-Mensch“. Die Ausstellung in Dahn läuft bis zum 5. Mai und ist immer von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 15 bis 18 Uhr, geöffnet. Die Farben Grün und Schwarz-Weiß in feinen Nuancierungen stehen für die Malerei und die Zeichnungen des Pirmasenser Künstlerpaars. In ihrer Doppelausstellung stellen die beiden Werke der vergangenen Jahre zu den Themen Landschaft und Figur, gefährdete Natur und Problemfall Mensch vor. Dabei spielt die Sorge um die Bewahrung des gemeinsamen Lebensraumes für Mensch und Natur eine große Rolle, aber auch Hoffnung und Lebensfreude.

Webers Kompositionen fluktuieren zwischen zeichenhaft verdichteten Naturbeobachtungen und Abstraktion. Dagegen umkreist Strugalla mit seinen reichen Figurenkonstellationen den Kosmos physischer und psychischer menschlicher Verhaltensmuster. Die Besucherinnen und Besucher der Kreisgalerie dürfen sich auf den Dialog freuen. Die Vernissage am 7. April beginnt um 11.30 Uhr mit einem Künstlergespräch und wird musikalisch von Andreas Strugalla (Oboe) umrahmt.