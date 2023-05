Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Leuchtend-fröhlich präsentiert sich derzeit die Schlafkultur-Galerie in der Pirmasenser Ringstraße. Der aus Pirmasens stammende Maler Thomas Gensheimer zeigt rund 50 Gemälde, die nur so vor Frohsinn strotzen und die in den Räumen zum Verkauf stehenden Matratzen klar in den Schatten stellen.

Galerist und Fachmann für Schlafkultur, Werner Bachmann, setzt seine Reihe von Ausstellungen fort, die er 2016 begann. Mit dem aktuell noch in Bochum lebenden Thomas Gensheimer hat er einen