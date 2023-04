„Sehnsuchtsräume“ heißt die Ausstellung von Manuela Schwarz-Thomas, die am Ostersonntag, 9. April, um 15 Uhr in Ludwigswinkel eröffnet wird. Die Künstlerin bevorzugt eine bestimmte Farbe.

Auf insgesamt 15 Bildern, in großen und kleinen Formaten, zeigt die Künstlerin Manuela Schwarz-Thomas in der Galerie der Daniel-Theysohn-Stiftung in Ludwigswinkel Sehnsuchtsräume, wie sie sie empfindet. „Ein Sehnsuchtsraum ist dort, wo man entspannen und durchatmen kann, das kann für jeden Menschen ein anderer Ort sein“, sagt Schwarz-Thomas. „Wenn man innerlich zur Ruhe kommen kann, dann ist das ein Sehnsuchtsraum.“ Die Südwestpfälzerin spielt in ihren expressionistischen Werken mit Schatten und Licht. Wer es riskiert, nach dem ersten oberflächlichen Blick in die kräftigen Farben aus Blau oder Rot einzutauchen, wird in der Tiefe der Bilder so manche Überraschung entdecken.

Schwarz-Thomas ist Jahrgang 1965 und wurde in Pirmasens geboren. Sie studierte Malerei, Kunstdidaktik und Kunstgeschichtswissenschaften in Landau, Karlsruhe und Herxheim. Seit 2007 hat die freischaffende Künstlerin ihr „kleines Atelier“ in Salzwoog. Eindeutig bevorzugt sie die Farbe Blau. „Das war schon immer so, schon als Kind war Blau meine Farbe, hier spüre ich einfach eine unendliche Tiefe“, sagt sie.

Oft entstehen Werke gleichzeitig

Alles andere als kühl sind ihre Werke mit unzählbaren Nuancen ihrer Lieblingsfarbe. Schwarz-Thomas findet ihre Inspiration in der Natur. Ein Weiher mit Seerosen oder eine Himmelsleiter im Moosbachtal bei Dahn, ein Waldweg bei Salzwoog, die Nordsee – immer ist sie mindestens mit dem Skizzenblock unterwegs, im Urlaub auch gerne mal mit kleinen Leinwänden im Format 20 mal 20 Zentimeter. Die Werke entstehen im prozesshaften Tun, manchmal zwei oder drei gleichzeitig. „Ich kann kein Bild anfangen und fertig malen, das muss wachsen und reifen“, erklärt die Künstlerin. „Mit jedem Farbauftrag entwickelt sich das Bild – von der Farbe und meiner Idee geleitet – seiner Form entgegen.“ Schwarz-Thomas arbeitet vorwiegend mit der Spachtel- und Schütttechnik in den kräftigen Farben Blau und Rot.

Ihre Ausstellung in der Galerie der Daniel-Theysohn-Stiftung in Ludwigswinkel, Landgrafenstraße 25, startet am Sonntag, 9. April. Die musikalische Umrahmung der Vernissage übernimmt Michael Schneiders aus Siebeldingen mit dem Saxofon. Außerdem soll der französische Maler und Dichter Jean-Yves Dousset aus Wissembourg mit einer kleinen Lesung aus seinen Gedichtbänden den Saisonauftakt bereichern.

Nur an drei Tagen zu sehen

Traditionell wird die Gästesaison in Ludwigswinkel von einer Vernissage eröffnet – so auch diesmal. In diesem Jahr zeichnet zum ersten Mal die Ortsgemeinde hierfür verantwortlich, weil sich der Kultur- und Verkehrsverein aufgelöst hat. Die Ausstellung kann am Ostersonntag wie Ostermontag und dann noch mal am Sonntag, 16. April, jeweils von 15 bis 18 Uhr, besucht werden. Die Künstlerin will vor Ort sein und zum Gespräch zur Verfügung stehen.