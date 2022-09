Die gebürtige Pirmasenserin Judith Boy stellt ab Sonntag, 2. Oktober, beim Dahner Kunstverein im Alten Rathaus, Marktstraße 7, aus. Judith Boy lebt in Körborn (Kreis Kusel) und ist vor allem in Deutschland und in der sizilianischen Hauptstadt Palermo künstlerisch tätig. Sie beschäftigt sich mit Malerei und Transformationskunst.

Bei ihrem Projekt „Treasures In Between“ handelt es sich um Seelenbilder, wie die Künstlerin in einer Pressemitteilung erläutert. „Sie berühren die aktuelle Thematik unserer Zeit in der anspruchsvollen ,Zwischen’-Zeit“, beschreibt Boy. Die Vernissage am Sonntag beginnt um 11.30 Uhr. Eine kleine Performance der Künstlerin steht auf dem Programm. Die Ausstellung ist donnerstags und sonntags, jeweils von 15 bis 18 Uhr, geöffnet und läuft bis Sonntag, 30. Oktober.