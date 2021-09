Ab Freitag, 10. September, zeigt die Städtische Galerie Neunkirchen die Einzelausstellung „Urban Stories“ der Karlsruher Fotografin Mona Breede. Nach der Präsentation mit Werken von Andreas Gefeller in diesem Sommer widmet sich das saarländische Ausstellungshaus wieder dem Medium Fotografie.

Die Fotografin Mona Breede ist eine stille Beobachterin des modernen Lebens. Ihre „Urban Stories“ beleuchten in immer neuen Variationen die Beziehungen von Menschen und städtischen Räumen. In Breedes Bildern wird die Stadt zur Bühne, auf der vor architektonischer Kulisse die Menschen agieren. Man sieht Personen, die an Bushaltestellen warten, durch die Straßen laufen oder versunken in ihr Smartphone schauen. Mona Breede erzählt kurze Episoden aus dem Alltag von Menschen, die unterwegs sind, die sich zufällig begegnen, aneinander vorbeilaufen oder kurz innehalten. Für einen Moment scheinen sie aus der Anonymität des städtischen Lebens herauszutreten. An die Stelle von sozialer Interaktion tritt die Interaktion von Mensch und Architektur, von Licht und Schatten.

Speziell für Neunkirchen hat Breede diesen Sommer neue Arbeiten entwickelt. Die Künstlerin hat in der ehemaligen saarländischen Hüttenstadt fotografiert – mit dem für sie typischen Blick und unterschiedliche Impressionen von Gebäuden, Plätzen und Menschen gesammelt. Die auf ihren Streifzügen durch Neunkirchen entstandenen Fotografien arrangiert sie in der Städtischen Galerie zu einem über zwölf Meter langen Wandfries. Aus ungewohnter Perspektive werden die Stadt und ihre Bewohner erlebbar. Neben den Arbeiten aus Neunkirchen sind in der Ausstellung Fotografien zu sehen, die unter anderem in Berlin, New York und San Francisco entstanden sind.

Weitere Infos

Eröffnung am Freitag, 10. September, 18 Uhr, Städtische Galerie, Marienstraße 2, Neunkirchen. Eine Anmeldung zur Eröffnungsveranstaltung sowie ein 3G-Nachweis ist nötig. Telefon: 06821/202-561 oder -480. Die Ausstellung läuft bis zum 28. November.