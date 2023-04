Der Pfälzer Künstler Xaver Mayer eröffnet am Sonntag, 23. April, 11 Uhr, eine Ausstellung in der Alten Kirche in Vinningen. Seine Werke waren auch schon in Berlin und Valencia zu sehen.

Nach seiner Jugend in Pirmasens studierte Xaver Mayer Kunsterziehung in Marburg, dann wechselte er nach Landau, wo er seitdem als freischaffender Künstler tätig ist. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen auf Zeichnungen, Druckgrafiken, aber auch Malerei und Illustration. Mayers Werke wurden bereits auf zahlreichen Einzelausstellungen präsentiert, zum Beispiel in Berlin, München, Valencia und im ostfriesischen Leer. Die Ausstellungen ziehen stets viele Besucher an.

„Entscheidende Fahrt durch die Radierpresse“

Über seine Werke äußert sich Xaver Mayer folgendermaßen: „Die Protagonisten meiner Bilder sind Wesen, die sich zwischen dem Diesseits und einem Niemandsland bewegen. Manche dieser hoffnungsvollen Fälle sind im Alltag zu Hause, andere entspringen imaginären Landschaften und haben lange Wege hinter sich. Über Kopf und Hand landen sie alle im Lack der Kupferplatte, genießen das Ätzbad und den Geruch von Terpentin, bevor sie, vorsichtig geschminkt mit Kupferdruckfarbe und Gaze ihre entscheidende Fahrt durch die Radierpresse machen, um danach auf weichem Büttenpapier zufrieden vor sich hin zu trocknen.“

Die Vernissage wird musikalisch durch den Wiesbadener Musiker Matthias Petroll umrahmt, der mit eigenen Kompositionen für Gitarre und Hang, ein Handperkussionsinstrument, anreist. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Kulturzentrum sind willkommen. Die Ausstellung ist danach an den Sonntagen 30. April, 7. Mai und 14. Mai, jeweils von 15 bis 17 Uhr, geöffnet.