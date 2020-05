Eine liebgewordene Tradition sind die jährlichen Kunstausstellungen im Stiftungssitz der Daniel-Theysohn-Stiftung in Ludwigswinkel zur Eröffnung der Gästesaison. Organisiert werden sie vom Kultur- und Verkehrsverein.

Corona hat nicht nur die Gästesaison, sondern auch die Vernissage an Ostern verhindert. Ganz auf den Kunstgenuss verzichten muss man aber nicht. Geplant war in diesem Jahr eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit deutschen und französischen Künstlern, die mit ihren Werken bereits in der Galerie des Kunst- und Kulturkreises Sauertal (Kukuk’s) vertreten waren. Gerade noch rechtzeitig vor Schließung der Bundesgrenze war es den Aktiven von Kukuk gelungen, die Objekte der französischen Künstler nach Ludwigswinkel zu holen. Wirkungsvoll aufgebaut im Saal am Stiftungssitz wurden Objekte von 21 Künstlern von „hiwwe und driwwe“.

Alexander Trobisch ist es zu verdanken, dass man auf einem virtuellen Rundgang die Exponate in 3-D Format betrachten kann. Die Exponate sind jeweils mit einem blauen Knopf versehen, hinter dem sich Namen und Informationen, sowie ein Verweis auf die Internetseite des jeweiligen Kunstschaffenden verbirgt. Selbst die Gemälde des Heimatmalers Willy Deutschmann, die als Dauerausstellung im zweiten Obergeschoss des Saales hängen, kann man auf diese Weise betrachten. Die Palette des Gezeigten ist vielfältig und reicht von Gemälden über Fotos bis zu Holz- und Steinarbeiten.

An Öffnungszeiten muss man sich in diesem Fall nicht halten. Klickt man den Rundgang an, kann man sich entspannt zurücklehnen und wird durch die Ausstellung geführt. Oder man begibt sich auf eigene Faust auf Entdeckungsreise durch die Räume und kann dabei einzelne Objekte auch im Großformat betrachten.

Der Link zum virtuellen Rundgang ist im Internet unter www.ludwigswinkel.de zu finden. Vor Ort kann die Ausstellung vom 1. bis 12. Juni an Wochentagen von 18 bis 19, am Wochenende von 14 bis 15 Uhr nach Anmeldung unter Telefon 06393/809856 besichtigt werden.