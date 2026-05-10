Die Künstlerin Corinne Albrecht zeigt ab 24. Mai in der Kreisgalerie in Dahn ihre zwei Werkreihen „Fréquences HZ“ und „Luciole – Janus“.

Ein Raum der Dahner Kreisgalerie zeigt Susanne Albrechts Gemälde der Serie „Fréquences HZ“, die sie 2020 begann. Dabei wurde sie von Musikern inspiriert, deren instrumental erzeugte Frequenzen mit den Kunstwerken in Beziehung traten. „Unser Körper, vom Herzen und Gehirn bis zur Haut, empfängt Schwingungen und Informationen aus der Erde, die bis zum Kern vordringen“, erläutert Albrecht. Wie lässt sich musikalische Emotion darstellen? Albrecht antwortet darauf mit Arbeiten in Pastell, Öl und Pigmenten auf Papier und Aluminium-Verbundplatten.

Die Gemäldeserie „Luciole – Janus“ (Glühwürmchen), die Albrecht 2024 begann, ist im anderen Raum der Kreisgalerie zu finden. Hier nutzt die Künstlerin Erde, Wasser, Pigmente und Knochenleim auf Leinwand. Die Werke entstanden in einem Prozess zwischen Konstruktion und freier Zirkulation. Die Bildmembran, die sich auf der Oberfläche offenbart, spielt mit Raum, Zeit und auch Licht. Je nach Lichteinfall verändern die Farben der „Luciole“ ihr Aussehen.

Sie arbeitete in Pirmasens

Corinne Albrecht wurde 1968 in Straßburg geboren. Sie hat einen Bachelor in Bildender Kunst, ein Diplom und ihren Master. 2007 bis 2012 hatte sie ihr Atelier im französischen Meisenthal, von 2009 bis 2010 arbeitete sie auch in Pirmasens im Atelier Kunstprozesse. 1993 bis 2023 war sie in Straßburg tätig, seitdem arbeitet sie in Geudertheim. Ihre Vita weist seit 1993 zahlreiche Ausstellungen in Frankreich, Deutschland, aber auch der Schweiz, den USA und Südkorea auf, in der Region stellte sich auch in der Homburger Galerie Beck schon aus (2022).

Zentrales Thema von Corinne Albrecht ist die Entstehung des Lebens und die Beziehung des Menschen zu natürlichen Elementen. Wasser und Transparenz bilden seit rund 25 Jahren einen Schwerpunkt ihrer malerischen Untersuchungen. Dabei nutzt sie Träger, die Überlagerungen von Farben und räumliche Wirkungen ermöglichen, wie Glasplatten. Ihre künstlerische Praxis ist eng mit der Auseinandersetzung mit Landschaft, Naturelementen und der Rolle des Menschen verbunden. Seit 2019 arbeitet sie zudem mit Anregungen aus dem Buch „Die Wege des Lichts“ von Trinh Xuan Thuan, das sie mit Fragen zu Klang und Frequenzen verbindet.

Info

Susanne Albrecht, Gemälde, Dahn. Kreisgalerie, Schulstraße 14, 24. Mai bis 21. Juni, dienstags bis sonntags 15 bis 18 Uhr.

Vernissage: Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr. Es sprechen der Kreisbeigeordnete und Klaus Kadel-Magin, der in die Ausstellung einführt. Marc Boukouya, der an der Musikschule Homburg tätig ist, spielt Posaune.