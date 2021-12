Die beiden Künstler Klaus Kadel-Magin und Jean-Marie Péchenart stellen im neuen Jahr gemeinsam in der Kreisgalerie in Dahn aus.

Die Künstler verbindet eine jahrelange Freundschaft. Das ist die Gemeinsamkeit – ihre Kunst allerdings ist sehr gegensätzlich. Péchenart, heute 84 Jahre alt und in Wien sowie Poissy lebend, war jahrelang Leiter des Atelier des Arts in der Pirmasenser Partnerstadt Poissy. Seine Kunst ist seit Jahrzehnten chinesisch geprägt, teils mit kalligrafischem Einschlag. Die Ästhetik der chinesischen Schrift verzaubert mich“, sagt Péchenart.

Schon in seiner Studienzeit näherte er sich dieser für ihn so faszinierenden Welt über Philosophie und Literatur. Doch erst vor 25 Jahren ließ er die Aquarellmalerei hinter sich, um sich den sogenannten drei Schätzen Papier, Pinsel und Tusche zu widmen. Irgendwann begann er eine Zusammenarbeit mit der in Wien lebenden Malerin der Pekinger Akademie, Zaho Yusheng. Nicht nur alte Meister der Song- und der Ming-Dynastie wurden Referenzen für ihn, Quelle der Inspiration sind auch die abstrakten Malereien von den Meistern Zao Wou-Ki und Li Chun-Shan.

Bis einschließlich 6. Februar zu besichtigen

Über die Städtepartnerschaft zwischen Pirmasens und Poissy traf Péchenart auf den heute 53-jährigen Kadel-Magin. Der Pirmasenser sieht sieht sich in der Kunst als Minimalist. Er zeigt in seinen abstrakten Zeichnungen Formen, die sich nicht recht fassen lassen. „Kadel-Magins Kunst bewegt und sensibilisiert dafür, Situationen, Zeiten zu erkennen und Fragen zu stellen“, findet Péchenart. Die Ausstellung ist ab Sonntag, 9. Januar, bis einschließlich 6. Februar täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet.