Ende Februar starben zwei Hunde bei einem Brand in der Fasanerie. Die Polizei hat jetzt ermittelt, was als Brandursache in Frage kommt.

Neues von der Vollsperrung in Rimschweiler: Spielt das Wetter mit, könnte nach Ostern die Durchfahrt wieder möglich sein.

Ist ein Mann durch die Jägerprüfung gefallen, weil bei der Prüfung unzumutbare Umstände herrschten und er sich deshalb nicht konzentrieren konnte? Mit diesem Fall musste sich der Kreisrechtsausschuss beschäftigen.

Tag und Nacht sorgt die Polizei in Pirmasens für Sicherheit. Die RHEINPFALZ hat sich den Alltag auf der Dienststelle genauer angeschaut.

Der Uhu und Drohnen stören den Wanderfalken beim Brüten. Dennoch war 2022 kein schlechtes Brutjahr.

Der Zweibrücker Konrad Wolf war Professor auf dem Kreuzberg, Präsident der Hochschule Kaiserslautern und Bildungsminister in Rheinland-Pfalz. Jetzt zieht es ihn nach Norddeutschland.

Im Homburger Eden-Kino kam es vergangene Woche zu Ausschreitungen. Ein Mitarbeiter wurde sogar geohrfeigt. Schuld daran könnte ein Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok sein, vermutet die Polizei.

2015 kaufte das Land für rund fünf Millionen Euro Behelfsunterkünfte für Geflüchtete. Diese werden in der aktuellen Flüchtlingswelle aus der Ukraine nicht reaktiviert. Der Bund sagt: Sie taugen wegen ihres Alters und der Ausstattung nicht zur Unterbringung von Menschen. Der Bonner Ingenieur, der die Betonshelter entworfen hat, widerspricht.

Im April sollen die Bauarbeiten in der Gersbacher Straße in Winzeln weitergehen. Die Ortsdurchfahrt Winzeln wird dann komplett gesperrt und über eine Notstraße an der Stockwaldhütte vorbei umgeleitet.

Auf der B10 waren zwei massiv überladene Laster unterwegs. Die Polizei musste beide aus dem Verkehr ziehen.