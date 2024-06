„Wir haben schnell zugegriffen, ehe das Teil weggeworfen wird“, zeigte sich Michael Hintermeister vom gleichnamigen Pirmasenser Autohaus am Mittwoch erleichtert, mit dem Kauf eines gebrauchten Prüfmotors ein echtes Schnäppchen gemacht zu haben: Nach der Auflösung des Saarbrücker Citroën-Schulungszentrums schlug er zu und stellte nun der Berufsbildenden Schule in Pirmasens den lauffähigen Zweiliter-Dieselmotor für die schulische Kfz-Werkstatt zur Verfügung. „Wir können den Motor sowohl in den Praxiseinheiten des Unterrichts als auch in der praktischen Prüfung sehr gut nutzen“, beschrieb Kfz-Lehrer Norbert Kuntz die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Motor sei auf dem neuesten technologischen Stand und mit kompletter Abgasanlage, Partikelfilter und Diagnoseschnittstelle ausgerüstet, sodass sich beliebige Fehler einbauen lassen, die von den Auszubildenden gefunden werden müssen. Der stellvertretende Schulleiter Markus Kiefer freute sich, mit der Spende weitere Sicherheit für den Prüfungsstandort Pirmasens gewonnen zu haben. Es sei wichtig, nicht nur die Auszubildenden hier schulen zu können, sondern auch die notwendige Ausstattung für die abschließende Prüfung an Ort und Stelle zu haben.