Am Freitag gegen 13 Uhr verlor ein grün-weißer Betonmischer in der Weißenburger Straße in Dahn in Höhe des Kreisverkehrs am SBK-Markt einen Teil seiner Ladung. Der flüssige Fertigbeton ergoss sich auf die Fahrbahn im Kreisel. Während die Polizei die Gefahrenstelle absicherte, reinigte das THW Hauenstein die Fahrbahn. Die Arbeiten waren um 16 Uhr beendet. Die Polizei Dahn bittet unter Telefon 06391 9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de um Hinweise auf den Betonmischer.