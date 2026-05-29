Meinung Auskünfte zum Cyberangriff: Transparenz statt Totstellen

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Unimed schweigt zu wichtigen Fragen nach dem Cyberangriff, bei dem Patientendaten aus Pirmasens und Homburg gestohlen wurden. Die Firma wird ihrer Verantwortung nicht gerecht.

Kriminelle halten die Krankendaten von Hunderten, womöglich Tausenden Südwestpfälzern und Saarländern in Händen. Das ist ein Desaster. Betroffene sind verunsichert und fürchten, ihre Kontakt- und Gesundheitsdaten könnten missbraucht werden – um zu erpressen oder zu betrügen. Nun muss Transparenz her. Dass die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen schweigt, mag seinen Grund haben. Dass der angegriffene Dienstleister alle Fragen mit einer inhaltsarmen Pressemitteilung abtut und sich darüber hinaus totstellt, ist hingegen eine Dreistigkeit. Es muss geklärt werden, wo genau der Fehler lag und ob sich das wiederholen kann.

Natürlich will Unimed nicht sagen, ob die Firma Lösegeld bezahlt hat, um keine Nachahmer zu animieren. Aber die Patienten, die am allerwenigsten Schuld tragen und um ihre Sicherheit fürchten, müssen informiert werden, wie der Stand ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Daten im Darknet landen und ob sich Betrüger aufgrund der geleakten Daten direkt an sie wenden könnten. Wie kann es sein, dass das Pirmasenser Krankenhaus bis heute nicht mal weiß, wie viele seiner Patienten betroffen sind und welche Daten abgeflossen sind?

Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick, der Aufsichtsratsvorsitzender des Städtischen Krankenhauses ist, findet keine persönlichen Worte für die Opfer, sondern lässt die Pressestelle ein paar dürre Sätze formulieren, ohne neuen Nachrichtengehalt. Das geht besser.

Redakteurin Meike Frank
Redakteurin Meike Frank
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