Das Restaurant Wurzelwerk in Großbundenbach ist noch kein Jahr alt. Trotzdem steht es schon im Guide Michelin.

Am Sonntag eröffnet der Rosengarten die Saison 2023. Wir haben mit Gartenleiter Heiko Hübscher gesprochen, was neu ist und was die Besucher nicht mehr zu sehen bekommen.

Bei der großen Pferdegala im Zweibrücker Landgestüt feierten am Wochenende 2000 Zuschauer ein begeisterndes, zweieinhalbstündiges Programm, das reich an Höhepunkten war.

Die erste Pirmasenser Boxnacht in der Wasgauhalle lockte viele Zuschauer an. 25 Kämpfe gab es zu sehen, die heimischen Boxer zeigten sich als gute Gastgeber.

Die Umbauarbeiten in der Pirmasenser Fußgängerzone haben begonnen. Deshalb wird es dort jetzt dunkler.

„Hann Sie ned mol in de Kaufhalle geschaffd?“ Die Diskussion um das drohende Aus für den Cap-Markt lässt unseren Sepp vom Hallplatz an Geschäfte von früher denken, die es längst nicht mehr gibt.

Christian Gauf möchte Vorsitzender der Zweibrücker CDU bleiben – und am liebsten auch Bürgermeister, bis er in Ruhestand geht. Das eine ist einfacher als das andere.

Wie sollen unsere Dörfer in Zukunft aussehen? Darüber können sich die Biedershauser und Rieschweiler-Mülbacher diese Woche Gedanken machen.

Auch die IGS Thaleischweiler-Fröschen hat am Freitag ihre Abiturienten verabschiedet.

Bei der Unterzeichnung des Pachtvertrags über das Fischbacher Biosphärenhaus gab es eine Überraschung: Raphael Wagenblatt und Dara gehen getrennte Wege.

Neun Mitglieder des Verbandsgemeinderats Hauenstein haben einen Weg gefunden, wie sie das MAB-Komitee zu einer Stellungnahme bewegen können, ob Windkraftanlagen auf dem Langerkopf zulässig sind.