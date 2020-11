Die integrative Kindertagesstätte St. Elisabeth der Heinrich-Kimmle-Stiftung ist mit dem Projekt „Sprache − das Tor zur Welt“ Preisträger des achten Town & Country -Stiftungspreises für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Der Kindergarten bekommt dadurch 6000 Euro.

Der Town & Country-Stiftungspreis fördert gemeinnützige Einrichtungen in Deutschland, die sich für körperlich, geistig und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Die Stiftung schüttet dabei fast 600.000 Euro aus. Aus dem Pool der jeweils mit 1000 Euro geförderten Projekte wählt eine Jury 16 Projekte aus − eins in jedem Bundesland −, die zusätzlich mit 5000 Euro belohnt werden. In Rheinland-Pfalz ist das in diesem Jahr die integrative Kindertagesstätte St. Elisabeth.

In St. Elisabeth stehe die sprachorientierte Bildung im Vordergrund. Besonders Kinder mit höherem Förderbedarf würden unterstützt. „Kommunikation und Sprache sind notwendig, um Freundschaften zu schließen, Wissen zu erlangen, Wünsche zu äußern, die Welt zu verstehen und selbstbestimmt darin zu leben. Die Sprachförderung findet in Alltagssituationen wie beim Singen oder Spielen statt. Bilderbücher, Spiele und andere Materialien werden entsprechend ausgewählt und angeboten“, erklärt die Stiftung.

„Kinder werden schnell selbstbewusster“

Sie hebt die Förderung hervor, die Kinder erfahren, die in ihrer Kommunikation beeinträchtigt sind. Dabei kämen individuell angepasste und zum Teil sehr teure Fördermaterialien zum Einsatz. „Dank des geduldigen Einsatzes der Kita werden die Kinder schnell selbstbewusster und bekommen viel Spaß am Kommunizieren. Sie können ihre teils großen sprachlichen Defizite zügig aufholen. Das ist bemerkenswert“, lobt die Stiftung. Die Kita ist auch für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert.