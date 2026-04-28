Die Tierrechtsorganisation Peta hat eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise auf die Unbekannten augelobt, die in der vergangenen Woche eine Katzenmutter und ihre sechs Neugeborene auf einem Wanderparkplatz zwischen Hinterweidenthal und Salzwoog ausgesetzt haben. Die Tiere wurden in einem Karton mit der Aufschrift „LR Health & Beauty“ an der Landesstraße 487 bei Ruppertsweiler gefunden. Die Polizei hat die Katzen mittlerweile bei einem Tierschutzverein untergebracht und ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Um den Fall aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung des oder der Täter führen. „Wer die Katzenmutter und ihre Neugeborenen sich selbst überlassen und damit ihren Tod in Kauf genommen hat, muss gefunden werden“, teilte Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta, mit. Die Täter hätten Verantwortungsbewusstsein zeigen und ein Tierheim um Hilfe bitten müssen, statt die Katzen einfach auszusetzen. Hinweise auf die Täter nehmen die Polizei unter Telefon 0631 36915299 und per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de sowie Peta unter Telefon 0711 8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de entgegen.