Biker-Festival mit acht Bands in Zweibrücken. Zwei angesagte Post-Metal-Gruppen in Neunkirchen. Das Kultur- und Ausgehprogramm kann sich sehen lassen.

Metallica wird sehr wahrscheinlich nie von der Bühne der Garage in Saarbrücken zu hören sein. Ihr Thrash-Sound schon. Denn My’tallica gilt als eine der gefragtesten Tribute-Shows Deutschlands, mit einem Sound sehr nah am Original. Zudem erzählt das Quartett die Metallica-Geschichte mit einer fetten Videoshow auch visuell. Am heutigen 24. April, 20 Uhr, in der Garage Saarbrücken. Tickets verkauft saarevent.com.

Hardline ist eine US-amerikanische, 1992 gegründete Rockband, bekannt für ihre Mischung aus Hard Rock und melodischem Metal. Nur bei der ursprünglichen Besetzung waren Gitarrist und Superstar Neal Schon und Schlagzeuger Deen Castronovo (beide von Journey) eine Zeit mit an Bord. Der Sound mit seinen Wurzeln in der Hard-Rock- und Melodic-Metal-Szene blieb. Zu erleben am 24. April, 20 Uhr, in der Lauterer Kammgarn. Tickets verkauft reservix.de.

Auch gut 420 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist Shakespeares „Hamlet“ immer noch aktuell. Nicht zuletzt durch den gefeierten Film „Hamnet“, in dem der Dramatiker den Tod seines Sohnes mit seinem Stück verarbeitet. Mit „Shakespeares Hamlet – Das Rockmusical“ kommt der berühmte Bühnenstoff an diesem Freitag, 19.30 Uhr, in einer außergewöhnlichen musikalischen Form auf die Bühne der Pirmasenser Festhalle. Diese literarische Legende verknüpft das Musical mit thematisch passenden Rocksongs, inklusive Fechtkampf mit Florett und Dolch. Die insgesamt 15 Schauspieler, Tänzer und Sänger werden von einer sechsköpfigen Liveband begleitet. Karten dafür unter ticket-regional.de.

Mit „Timetravellers“ präsentieren der international bekannte Gitarrenvirtuose Ro Gebhardt und sein Sohn Alec Gebhardt - einer der jüngsten ausgezeichneten Nachwuchsbassisten Deutschlands - in der Friedenskapelle in Kaiserslautern, Friedensstraße 42, ein generationsübergreifendes Konzert, das Jazz, Pop, Blues, Latin und Klassik verbindet. An diesem Freitag ab 19.30 Uhr. Ro Gebhardt gilt als eine der prägenden Galionsfiguren der deutschen Gitarrenszene. Tickets sind erhältlich über friedenskapelle-kl.de oder über die Ticket-Hotline 0631 362 58-00.

Two Young XXL sind Katrin Seibert (Gesang) und Thomas Schneider (Gesang, Gitarre) aus Zweibrücken und St. Wendel sowie der Pirmasenser Gitarrist und Sänger Klaus Reiter. Ergänzt wird das Trio beim Konzert am 24. April, 19 Uhr, in der St.-Ludwigs-Kirche in Ludwigswinkel vom Kaiserslauterer Mundharmonika-Virtuosen Albert Koch. Auf der Setliste der Band finden sich Songs der Beatles, von Crosby, Stills & Nash und Albert Hammond bis zu Dusty Springfield, den Eurythmics, Amy Winehouse und Janis Joplin. Karten dafür: pfalzshow.de.

Das Wochenende ist mit Events vollgepackt im Saarbrücker Terminus in der Bleichstraße 32. Am 24. April, 21 Uhr, tritt die folkige Singer-Songwriterin aus Genua, Charlie Risso auf. Am Samstag, 21 Uhr, kommt Bart Ryan mit Band. Der in Los Angeles geborene und in Nashville lebende Session-Gitarrist ist ein preisgekrönter Singer-Songwriter. Karten wie immer an der Abendkasse.

Singen kann er auch, mit einer Stimme, die an Udo Jürgens erinnert. Und mit seinen Liedern setzt er Breaks wie Akzente in sein Programm. Die Rede ist von Ramon Chormann, seines Zeichens Kabarettist, Comedian und auch mal Satiriker. Mit seinem zwölften Bühnenprogramm „Es werd als besser“ kommt der Nordpfälzer am Samstag, 25 April, 20 Uhr, in die Neue Gebläsehalle in Neunkirchen. Karten bei ticket-regional.de.

„Spitz verklickert“ nennt sich das Kabarettprogramm des Weinheimer Spitzklicker-Ensembles, das in der Halle der Mozartschule Rodalben am 25. April, 20 Uhr, auftritt. Die Kurpfälzer haben in ihrem Jubiläumsprogramm – 40 Jahre Bestehen und 25 Jahre Auftritte in gleicher Besetzung – mundartlich-kabarettistisch und musikalisch bis hin zu A-capella-Songs das Ohr am Puls unserer Wahnsinnszeit. Die Spitzklicker sind Kabarettist Franz Kain, Pianist Markus König, Sängerin Iris Katzer und Musiker und Komponist Daniel Möllemann. Karten an der Abendkasse.

Der Zweibrücker Bikersday 2026 ist eines der größten Motorrad-Events in der Westpfalz. Die Benefiz-Party steigt am 25. und 26. April, jeweils ab 11 Uhr, auf dem Sportgelände der VB Zweibrücken in der Schlachthofstraße. Der Eintritt ist frei, die Erlöse werden wie jedes Jahr bedürftige Kinder unterstützen. Jeden Tag treten vier Bands auf. Am Samstag ist Deep Green Sunset dabei, am Sonntag auch die 2nd Bridge Blues Band.

Deutschlandfunk Kultur ist auf Tour. In Kaiserslauterns Kulturzentrum Kammgarn sprechen der Kabarettist Harald Schmidt und Moderator Korbinian Frenzel „über alles, was Deutschland bewegt und beflügelt“. Dabei auch die große Frage: Muss erst Otto Rehhagel aus der Trainer-Rente zurückkehren, damit der 1. FC Kaiserslautern mal wieder Deutscher Meister wird? Am 26. April, ab 11 Uhr. Karten dafür bei reservix.de.

„Sound of Silence“ oder „Bridge over troubled Water“: Die Songs von Simon & Garfunkel scheinen Ewigkeitswert zu haben. Seit einigen Jahren spürt das Tribute-Duo Graceland Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) intensiv dem musikalischen Geist seiner Vorbilder nach. Gut vorstellbar, dass der Sound von Simon & Garfukel auch mit dem Klang eines Streicher-Ensembles plus Bass und Schlagzeug sehr gut harmoniert. Wie gut, das ist am Sonntag, 26. April, 18 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle zu hören, bei „Simon & Garfunkel Tribute meets Classic“. Karten dafür: reservix.de.

Indie-Pop mit deutschen Texten, damit ist die Vierer-Band Easy Easy unterwegs. Ihre „Alles-so-leid-World Tour“ führt sie am 26. April, 20 Uhr, auch in den Kleinen Klub der Saarbrücker Garage. Tickets dafür über saarevent.com.

„Musik-Aktion analog“ nennt das Terminus Saarbrücken eine Reihe von Konzerten, die am 26. April, 21 Uhr zwei Berliner Musiker ins Saarland bringt. Martial Frenzel spielt Posaune und bildet zusammen mit dem international renommierten Klarinettisten Rudi Mahall und Schlagzeuger Christof Thewes das Trio Quartetto Pazzo. „Ein akustisches Bläserfeuerwerk zwischen Moderne und Tradition“, nennt Terminus das Ergebnis. Karten für das Konzert an der Abendkasse.

Die spanischen Post-Rocker/Metaller Syberia sind zusammen mit Telepathy (Post Metal) aus UK auf Tour und geben am 27. April, 20 Uhr, in der Stumm’schen Reithalle Neunkirchen ein gemeinsames Konzert. Im Rahmen des Gloomaar-Festivals, jährlich im Herbst in der benachbarten Neuen Gebläsehalle, lädt die Neunkircher Kulturgesellschaft Liebhaber des Wall-of-Sound in die Reithalle ein: Der Eintritt bei diesem Konzert ist frei.

Die Band Mnozil Brass heißt so, weil einige Musikstudenten sich vor 30 Jahren im Gasthaus Mnozil in Wien ihre Liebe zur Blasmusik, so wie sie sie verstehen, entdeckten. 30 Jahre später sind die Bläser immer noch unterwegs – im Auftrag der angewandten Blasmusik, wie sie sagen. Zu hören bei ihrer Jubiläumsshow „Jubelei! - 30 Jahre Mnozil Brass“ in der Neuen Gebläsehalle Neunkirchen, am 29. April, 20 Uhr. Karten dafür: ticket-regional.de.

Am Samstag, 25. April, hebt sich um 19.30 Uhr der Vorhang in der Festhalle Zweibrücken für eine außergewöhnliche Show: Best of Varieté by Maik M. Paulsen. Versprochen wird ein faszinierendes Spektakel mit einigen der besten Varietékünstler Deutschlands. Die Show vereint laut Ankündigung „ein abwechslungsreiches Programm aus hochkarätiger Artistik und unterhaltsamer Bühnenkunst“ mit Handstand-Artistik, Jonglage, Zauberei und Luftakrobatik. Tickets für den Abend bei ticket-regional.de.

„Radikal witzig“ soll es am 25. April, 20 Uhr, im Dahner Haus des Gastes in Weißenburger Straße zugehen. Dann bringt Amjad, der Gewinner der „Humorzone 2025“, sein aktuelles Stand-up-Programm auf die Bühne. Nachdem Amjad seine Fußballkarriere verletzungsbedingt beenden musste, entschied sich der gebürtige Münsterländer für die Bühne und für Comedy. „Der Araber mit dem Rucksack“ ist bekannt für seinen pointierten Humor und einem scharfen Blick für kulturelle Eigenheiten. Tickets bei reservix.de

Die Stiftung Johanneskirche veranstaltet im Rahmen ihrer Konzertreihe am 26. April, 18 Uhr, ein Frühlingskonzert in der Johanneskirche in Pirmasens. Das Trio Allegria mit, Anna Sauter und Helma Terres (Querflöten) und Elena Reichert (Klavier) bietet „musikalische Perlen“ aus der Geschichte der Flötenliteratur von Antonio Vivaldi über Franz Doppler bis zu Georges Bizet. Das Programm bereichert die Pianistin mit solistischen Stücken. Die Flötistin Helma Terres veranstaltet seit vielen Jahren Konzerte in der Region, die Pianistin Elena Reichert tritt auch regelmäßig als Solistin auf. Anna Sauter hat gerade ihr Bachelorstudium abgeschlossen. Eins ihrer Solo-Stücke wird sie im Konzert präsentieren. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Stiftung sind willkommen.