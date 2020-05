Die beiden Autos, die in der Nacht auf Donnerstag, 7. Mai, in Hauenstein ausgebrannt sind, wurden absichtlich angezündet. Wie die Polizei mitteilte, hat ein Gutachter zweifelsfrei Brandstiftung festgestellt. Der weiße Opel Astra und der schwarze A-Klasse-Mercedes hatten kurz nach 1 Uhr auf dem Parkplatz Pirmasenser Straße/Waldenburgerstraße Feuer gefangen und wurden „vollständig zerstört“, so die Polizei, die nach Zeugen sucht: Telefon 06331/5200, E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de.