Am Mittwoch hatte Oberbürgermeister Markus Zwick eine Ausgangssperre in Pirmasens angedroht, falls der Corona-Inzidenzwert erneut die Marke von 200 überschreiten sollte. Am Donnerstag war es dann schon so weit. Nach Berechnungen des Landesuntersuchungsamtes lag der Inzidenzwert in Pirmasens bei 208. Mit der erneuten Überschreitung der neuralgischen Marke gilt Pirmasens als Hotspot. „Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltungsspitze verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu ergreifen. Das sieht die zwischen Bund und Ländern beschlossene Strategie vor“, teilte die Stadtverwaltung mit. Um die Zahl der Neuinfektionen zurückzudrängen, mögliche Gefahrenquellen für Infektionen weiter zu reduzieren und die Gesundheitsversorgung sicherzustellen, erließ die Stadtverwaltung eine Allgemeinverfügung. Sie ist zunächst bis 10. Januar gültig. Die lokalen Maßnahmen ergänzen damit die allgemeinen Regelungen der 14. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Eingeschränkte Besuche in Heimen

Die Allgemeinverfügung umfasst nach Angaben der Stadtverwaltung im Wesentlichen drei Punkte: Eine nächtliche Ausgangssperre in der Zeit von 21 bis 5 Uhr, die Ausnahmen nur bei triftigen Gründen erlaubt. An Silvester und Neujahr gilt eine Sonderregelung bis 1 Uhr. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr untersagt.

Der Besuch von Bewohnern, die in Alten- und Pflegeheimen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, wird beschränkt, so die Verwaltung. Demnach kann jeder Bewohner täglich einen Besucher für die Dauer von höchstens einer Stunde empfangen; zwingende Voraussetzung dafür ist das Vorliegen eines negativen Schnelltests, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Härte- und Sterbefälle sind hiervon ausgenommen.

„Entwicklung nicht auf leichte Schultern nehmen“

„Wir setzen nach der Analyse der vorherrschenden Situation Verschärfungen gezielt dort an, wo es uns als zwingend sinnvoll erscheint, wohl wissend, dass die Maßnahmen von uns allen erneut schmerzliche Zugeständnisse fordern. Allerdings dürfen wir diese Entwicklung nicht auf die leichte Schultern nehmen“, betont Oberbürgermeister Markus Zwick. Durch die nächtlichen Ausgangssperren werde die Mobilität beschränkt und zugleich die nicht essenziell notwendigen Kontakte der Pirmasenser Bevölkerung am späten Abend und in der Nacht. Die Regelung gelte auch für Personen, die von außerhalb ins Stadtgebiet kommen. Durch die Anordnung werden, so Zwick, private Treffen und Feiern im Familien- und Freundeskreis streng limitiert. Nach Einschätzungen des zuständigen Gesundheitsamts lasse sich ein Großteil der aktuellen Neuinfektionen auf Begegnungen im privaten Bereich zurückführen.

Die Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen des Betreuten Wohnens dienen dem Schutz besonders vulnerabler Gruppen. Beim derzeitigen Infektionsgeschehen könne nicht ausgeschlossen werden, dass die steigenden Fallzahlen in den Einrichtungen auch durch externe Besucher verursacht wurden. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass vermehrt ältere, vorerkrankte Personen einer intensivmedizinischen Behandlung bedürfen. Durch die Beschränkungen soll es gelingen, das Risiko einer Ansteckung von Bewohnern und Personal zu reduzieren und gleichzeitig Krankenhäuser und Kliniken nicht noch weiter zu überlasten.

Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetztes, in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt und dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, erlässt die Stadtverwaltung Pirmasens die entsprechende Allgemeinverfügung, die für das Gebiet der Stadt Pirmasens gilt, so Zwick. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder. Kommunaler Vollzugsdienst und Polizei kontrollieren die Einhaltung der Allgemeinverfügung und haben Kontrollen – auch an den Feiertagen – angekündigt. Der Verwaltungsstab der Stadt Pirmasens werde die Entwicklung der Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen weiterhin kontinuierlich beobachten und die beschlossenen Maßnahmen entsprechend anpassen. Aktuelle Informationen der Stadtverwaltung Pirmasens zu den Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sowie die Allgemeinverfügung im Wortlaut finden Interessierte unter www.pirmasens.de/corona.