Schüler und Arbeitgeber müssen noch auf ihre Ausbildungsmesse warten: Die für den 11. März geplante zusätzliche Berufsinformationsbörse (BIP) wird nun doch nicht stattfinden. Bei der für September geplanten BIP soll es aber bleiben.

Das Organisationsteam der jährlich veranstalteten Ausbildungsmesse hat am Montagabend einstimmig beschlossen, die für den 11. März geplante Berufsinformationsbörse (BIP) doch nicht stattfinden zu lassen. Dies teilte Stefan Lelle vom Orga-Team mit. Die im März geplante BIB war zusätzlich und als Ersatz für die 2021 coronabedingt ausgefallene Veranstaltung gedacht. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt sei nicht möglich, so Lelle. Die bereits angemeldeten Aussteller und Schulen würden benachrichtigt.

Die Entscheidung sei allen sehr schwergefallen, so Lelle, doch war man sich einig, dass mit der frühzeitigen Absage alternative Lösungen gesucht werden können. Alternativen seien in der Sitzung des Orga-Teams auch besprochen worden. Es gebe beispielsweise einige Programme der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitskreis Schule-Wirtschaft, die vermehrt in den Fokus gerückt werden sollten.

Arbeitskreis Schule und Wirtschaft informiert

Am Donnerstag, 27. Januar, findet dazu um 19 Uhr eine digitale Sitzung des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft statt. Dort wird den teilnehmenden Schulen und Arbeitgebern die Möglichkeit einer virtuellen Berufsorientierung, die bereits im vorigen Jahr nach der ausgefallen BIB vom Arbeitskreis als Test durchgeführt wurde, vorgestellt. Wer an der Sitzung teilnehmen möchte, kann sich melden per E-Mail unter Stefan.Lelle@ib.de oder per Telefon 06331 142838. Die Zugangsdaten für die digitale Sitzung werden dann zugesandt.

Eine BIB am 23. September ist weiterhin in Planung. Anmeldungen können über die Internetseite www.BIB-Pirmasens.de vorgenommen werden.