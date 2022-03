Noch auf der Suche nach einem Job? Am Donnerstag, 31. März, 9 bis 15 Uhr, öffnet die Ausbildungsmesse „Step up shoes – #AusbildungStarten“ der Schuhindustrie im Pirmasenser ISC, Marie-Curie-Straße 20, wo Kontakte zu den ausstellenden Unternehmen der Schuhindustrie geknüpft werden können.

Vom Kinderschuh zu modischen Herren- und Damenschuhen bis hin zum Sicherheitsschuh und Zulieferern: Die Schuhindustrie in der Südwestpfalz deckt die gesamte Produktpalette der Schuhbranche ab. Bei der Ausbildungsmesse können sich Schüler über die Karrieremöglichkeiten und Abläufe in der Schuhindustrie informieren. 14 Unternehmen und Institutionen der regionalen Schuhindustrie stellen die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Unternehmen vor. Folgende Betriebe haben bereits ihre Zusage an der Messe bestätigt: Carl Semler Schuhfabrik, Caprice, Kennel & Schmenger, Hanwag, Josef-Seibel Schuhfabrik, Lugina, Solor, Supremo, Steitz Secura, das PFI Germany mit dem ISC und die Deutsche Schuhfachschule (DSF) sowie die Fachhochschule Kaiserslautern/Campus Pirmasens. Angekündigt hat sich auch die Firma W.L. Gore, die Schuhfertiger im Verbund mit dem ISC Germany ausbildet.

Im Rahmen der Messe bekommen die teilnehmenden Schüler Einblicke in die verschiedenen Schritte des Designprozesses und der Schuhproduktion und erhalten zudem die Chance, selbst eine Handyhülle nach ihren individuellen Vorstellungen anzufertigen.

Infos

Die „Step up shoes – #AusbildungStarten“ findet unter der 3G-Regelung mit Maskenpflicht statt. Hierbei ist eine medizinische Gesichtsmaske oder eine FFP2-Maske oder eine Maske eines vergleichbaren Standards zu tragen. Eine einfache Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht ausreichend. Bei nicht-immunisierten Personen ist ein Testnachweis erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.