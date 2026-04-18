Die IHK plant für Mittwoch einen Elternstammtisch, um über Ausbildungen zu informieren. So sollen Erziehungsberechtigte ihren Kindern bei der Entscheidung helfen können.

Auf die Entscheidung für eine Ausbildung haben die Eltern der Jugendlichen oft wichtigen Einfluss, „als Vorbild und Unterstützer“, sagt Anne Heintz von der IHK. Die Industrie- und Handelskammer Pfalz will Erziehungsberechtigte deshalb gezielt ansprechen. Eltern sollen über die Rahmenbedingungen einer Ausbildung informiert werden. „Doch es war bislang schwierig für die IHK, Eltern zu erreichen“, bedauert Heintz, die sich in Pirmasens um Berufsorientierung kümmert. Infobroschüren etwa, die über die Schulen verteilt wurden, kamen oft nicht bei den Eltern an, so die Erfahrung.

Deshalb überlegten sich Heintz und ihre Kollegen ein neues Format: Bei einem gemeinsamen Stammtisch wollen Mitarbeiter von Profine, der Sparkasse Südwestpfalz und des Städtischen Krankenhauses Pirmasens am Mittwoch ihre Ausbildungen vorstellen und über die Möglichkeit eines dualen Studiums berichten. IHK-Vertreter informieren die Eltern über die Rahmenbedingungen einer dualen Ausbildung. Das Ganze soll nachmittags in entspannter Atmosphäre ablaufen, die Eltern können sich dabei austauschen und Tipps erhalten. „Wir wollen Eltern und Jugendliche durch die Berufswahl begleiten“, erklärt Heintz im Gespräch. Auch die Kinder sind am Mittwoch, 22. April, in den Räumen der IHK Pirmasens beim Stammtisch willkommen, um sich über ihre Möglichkeiten zu informieren.

Künftig zweimal im Jahr

„Es gibt allein fast 250 Ausbildungsberufe, für die die IHK zuständig sind. Die Berufe wandeln sich ständig und werden immer wieder an aktuelle Entwicklungen angepasst“, sagt die Berufsberaterin. Außerdem ende berufliche Bildung mit dem Abschluss einer Ausbildung keineswegs, auch Fortbildungen und ein Studium stehen zur Wahl. Die Vielzahl der Möglichkeiten wirke schnell unübersichtlich, weshalb die Kammer ihre Beratungsangebote ausbaut.

Es ist der erste Versuch eines Elternstammtisches zur Berufsorientierung in Pirmasens. Ein ähnlicher Versuch in Ludwigshafen vergangenes Jahr sei auf kaum Interesse gestoßen. „Aber die Kollegen und ich haben abgemacht: Wir ziehen es auf jeden Fall durch, selbst wenn wir nur eine einzige Anmeldung haben sollten“, sagt Heintz und lacht. Sie setzt allerdings auf deutlich mehr Interesse: Dann will sie künftig zweimal im Jahr beim Elternstammtisch über die duale Ausbildung informieren. „Wir hoffen, auf diesem Weg Eltern besser zu erreichen.“

Termin

Der Elternstammtisch zur Berufsorientierung läuft am Mittwoch, 22. April, von 16 bis 19 Uhr bei der IHK Pirmasens in der Adam-Müller-Straße 6. Eingeladen sind Eltern von Jugendlichen ab der achten Klasse, unabhängig von der Schulart. Auch die Schüler dürfen kommen.