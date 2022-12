Ludmila Will und die Pirmasenser Firma Dörr Kartonagen sind von der Industrie- und Handelskammer ausgezeichnet worden: Sie zeigten sich erfolgreich als Auszubildende und Ausbildungsbetrieb.

Alljährlich zeichnet die Industrie- und Handelskammer Pfalz die besten Auszubildenden und Ausbildungsbetriebe aus. Diesmal sind Ludmila Will und ihr Betrieb, Dörr Kartonagen, unter den Geehrten. Die offizielle Feier der IHK „Unsere Besten 2022“ fiel aufgrund einer massiven Cyber-Attacke aus. Deshalb überbrachte IHK-Regionalreferentin Melanie Matulla die Urkunden persönlich.

Ludmila Will stammt aus Kasachstan. Sie wurde geboren in einer Kleinstadt, absolvierte dort die Realschule und träumte davon, Bauingenieurwesen zu studieren. Ihre Eltern konnten ihr diesen Traum nicht erfüllen, da das Geld nicht für ein Studium reichte. So arbeitete Will acht Jahre lang in einem Baumarkt als Beraterin in der Türenabteilung. 2014 kam die damals 28-Jährige nach Deutschland, und hier öffneten sich Türen für die ehrgeizige und talentierte junge Frau und zweifache Mutter: Sie lernte Deutsch und fand 2019 einen Ausbildungsplatz zur Packmitteltechnologin bei der Firma Dörr Kartonagen GmbH & Co. KG in Pirmasens, wo sie heute in der Entwicklung arbeitet. Für die Chance und das in sie gesetzte Vertrauen ist Ludmila Will ihrem Chef, Bernhard Buech, dankbar. In Zukunft möchte sie sich noch weiterbilden.

Dörr Kartonagen in Pirmasens ist ein auf dem heimischen und europäischen Markt agierendes, mittelständisches Familienunternehmen, das auf eine über 100-jährige Firmengeschichte zurückblickt. Der Betrieb wurde 2018 von Bernhard Buech übernommen, der trotz flauer Konjunktur kräftig investierte und 2021 einen Umsatz von 4,4 Millionen Euro erzielte – ein Plus von 60 Prozent. Dörr Kartonagen beschäftigt derzeit 37 Mitarbeiter, fünf davon sind Auszubildende. Die Palette der Ausbildungsberufe, die Dörr anbietet, spiegelt den technologischen Wandel der Branche wider.