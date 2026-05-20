Der Gemeinderat hat am Montag den Doppelhaushalt 2026/27 einstimmig beschlossen. Größtes Einzelprojekt ist der Ausbau der Waldstraße.

Für 2026 sind 121.200 Euro als Anschubfinanzierung eingestellt, 2027 folgen 720.000 Euro für den Komplettausbau. Sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt schließen in beiden Jahren mit Minus ab: 2026 beträgt das Defizit im Ergebnishaushalt rund 97.000 Euro und im Finanzhaushalt rund 46.500 Euro, 2027 liegen die Fehlbeträge bei rund 157.000 Euro beziehungsweise 114.000 Euro.

Ortsbürgermeister Alexander Frey verwies auf schwankende Schlüsselzuweisungen als wichtigen Grund für die Unterschiede bei den Jahresabschlüssen. Positiv ist der aktuelle Kassenbestand von rund 350.000 Euro, wie Sachbearbeiter Daniel Brödel von der Verbandsgemeinde informierte. Für 2027 ist ein Kredit über 138.000 Euro vorgesehen, der für den Ausbau der Waldstraße eingeplant ist.

Nach Angaben von Sascha Mehrbreier, Leiter der Bauabteilung der Verbandsgemeinde, misst die Waldstraße etwa 180 Meter. Sie soll vollständig inklusive Hausanschlüssen erneuert werden. Die Finanzierung erfolgt über wiederkehrende Beiträge. Der Beginn der Bauarbeiten ist frühestens im Herbst 2027 zu erwarten. Auf der Einnahmenseite sind die größten Posten die Einkommensteueranteile mit 546.000 Euro (2027: 565.000 Euro), die Gewerbesteuer mit jeweils rund 250.000 Euro sowie die Grundsteuer B mit fast identischen Ansätzen von 170.000 Euro.

Bei den Ausgaben stechen die Kreisumlage mit 508.600 Euro (2027: 541.100 Euro) und die Verbandsgemeindeumlage mit rund 318.000 Euro (2027: 338.200 Euro) hervor. Die Sach- und Dienstleistungen sinken deutlich: 2026 sind rund 255.000 Euro veranschlagt, 2027 noch 136.000 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt 2026 bei 342,24 Euro und 2027 bei 340,20 Euro. Der Doppelhaushalt wurde ohne Gegenstimme angenommen.

CDU-Fraktionssprecherin Rita Steinhauser-Germann regte an, künftige Zuwendungen an Vereine an eine Rechnungslegung zu koppeln. Die freiwillige Förderung beläuft sich etwa für den Turn- und Sportverein in beiden Jahren auf 3.000 Euro. Bürgermeister Frey erinnerte daran, dass dieses Verfahren vor einigen Jahren bereits praktiziert wurde, und stimmte zu: Die Verwendung der Mittel ist künftig durch Rechnungen der Begünstigten nachzuweisen.