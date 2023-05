Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bauarbeiten beim TuS/DJK Pirmasens, um seinen von vielen Fußballern in der Südwestpfalz respektierten, riesengroßen Hartplatz in ein Rasenspielfeld umzuwandeln, haben begonnen. Rund 240.000 Euro investiert der umtriebige Sportverein, der für seine Jugendarbeit bekannt ist, in das Projekt.

Mit rund 116.000 Euro bezuschusst das Land das Projekt. 58.000 Euro schießt die Stadt Pirmasens zu, und mit 80.000 Euro beteiligt sich die Daniel-Theysohn-Stiftung an der Baumaßnahme.