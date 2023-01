Der Pirmasenser Einzelhandel verliert ein Inhaber geführtes Traditionsgeschäft. Das Blumen- und Geschenkhaus Bauer in der Alleestraße hat den Ausverkauf gestartet. Rosemarie Bauer geht nach fast 50 Jahren in den Ruhestand. Seit Corona lohne das Geschäft kaum noch. Zum Monatsende wird Rosemarie Bauer ihr Blumen- und Geschenkhaus in der Pirmasenser Alleestraße schließen. Im August hätte sie ihren Betrieb 50 Jahre lang geführt. Mehr zum Thema lesen Sie hier