Am 1. August eröffnet der Pirmasenser Khithir Allawi am Exerzierplatz sein Kaffeehausprojekt „Kaffeeklatsch“. Der Fokus liegt auf Frühstücksangeboten und Speisen wie Flammkuchen oder Crêpes. Später wird es vielleicht auch alkoholische Getränke geben.

Der 27-jährige Allawi will das Lokal zusammen mit seiner Partnerin betreiben. Die Eröffnung sollte eigentlich schon früher sein. Die Lieferfristen für Möbel und Geräte hätten sich jedoch sehr in die Länge gezogen, beklagt der Gastronom. Die Kaffeemühle sei beispielsweise erst am Montag gekommen, obwohl sie schon im Juni bestellt worden war.

Neun verschiedene Frühstücksvariationen bietet Allawi in dem Lokal. Zwei davon sind typisch französisch mit Croissant und Baguette. Ein türkisches Frühstück mit Fladenbrot, Schafskäse, Honig und Humus ist auch mit dabei. Dazu kommt ein veganes Frühstück mit Dips, veganem Aufschnitt und viel Obst. Wer will, könne sich aber auch sein ganz persönliches Frühstück individuell zusammenstellen, erzählt er.

Kuchen werden selbst gebacken

Die Küche werde täglich nur bis 14 Uhr geöffnet sein und Flammkuchen, Salate, Burger, Waffeln sowie Crêpes bieten. Der Koch wird die Kuchen selbst backen, das gilt auch für den so genannten Lavacake mit flüssiger Füllung.

Auf der Getränkekarte fehlen alkoholische Getränke komplett. Das soll nicht immer so bleiben, meint Allawi, der aber noch keinen Zeitpunkt nennen konnte, zu dem es dann auch Prosecco und Bier geben könnte.

Italienische Kunstwerke kommen an die Wände

Das Lokal wurde von ihm fast komplett erneuert. 40 Sitzplätze finden sich im Innern. Weitere kommen auf der Terrasse dazu, die Ende August fertig sein soll. Auf der Schlossstraße vor dem Lokal sollen weitere Außensitzplätze dazukommen, kündigt Allawi an. An den Wänden werden besondere Grafiken und Originalkunstwerke eines italienischen Künstlers zu sehen sein.

Öffnen wird das „Kaffeeklatsch“ Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr sowie Freitag, Samstag und Sonntag von 9 bis 19 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag. Neben dem normalen Kaffeehausbetrieb will Allawi die Räume für Familienfeiern anbieten mit einer dann selbst zu wählenden Speisekarte.

Von „Fidelio“ bis „Hutschachtel“

Das Café startete 2014 als „Fidelio“ unter der Regie von Stefan und Tina Markert, die aus dem früheren Reisebüro einen gefragten Treffpunkt mit besonderem gastronomischen Angebot machten. Es folgte ein kurzes Intermezzo als „Café Alexa“ einer anderen Betreiberin und 2017 übernahmen Steffi und Andreas Külzer das Lokal und wandelten es zur „Hutschachtel“. 2022 schloss das Paar die Tür, unter anderem wegen Preissteigerungen, die so nicht an die Kunden weiterzugeben waren.