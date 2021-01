Die Bäckerei Scherer in der Jahnstraße in Pirmasens schließt in weniger als zwei Monaten. Das hat der Firmeninhaber der RHEINPFALZ bestätigt. Das Bäckerei-Sterben in Pirmasens setzt sich damit fort. Nur noch wenige Handwerksbetriebe bieten Filialisten und Discountern die Stirn.

