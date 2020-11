Biene und Maja, beide kastriert, wurden 2018 und 2019 geboren. Sie sind Ende September im Tierheim eingezogen. Während sich Maja als sehr neugierig, aufgeweckt und dem Menschen zugewandt zeige, sei Biene eher zurückhaltend und ziemlich überfordert mit der gesamten Situation im Tierheim, so die Tierschützer, die sich für die beiden ein Zuhause in Wohnungshaltung in einem ruhigen Umfeld bei Menschen wünschen, die ausreichend Zeit und Geduld auch für die schüchterne Biene mitbringen. Kleinere Kinder oder Hunde sollten eher nicht im Haushalt leben, da Biene sehr sensibel und schreckhaft sei. Wer weitere Fragen oder Interesse hat, kann sich melden unter der Telefonnummer 06331/65977 oder info@tierheim-pirmasens.com unter Angabe einer Rückrufnummer. Derzeit sind Tiervermittlungen nur nach fester Terminabsprache möglich.