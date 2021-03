2015 kam Attila auf die Welt. Mittlerweile ist er schon eine ganze Weile im Tierheim. Wie die Einrichtung informiert, sei das nicht ganz ohne Grund so. „Er sieht zuckersüß aus, ist aber schon ein ganz schöner Hexenbesen und ein echter Gernegroß“, schreibt das Tierheim. Attila habe bislang nicht viele Grenzen kennengelernt und entscheide deshalb erst mal selbst, was er möchte und was nicht. Möchte er etwas nicht, zeige er das deutlich, zur Not mit den Zähnen. Auch bei Futter verstehe er keinen Spaß.

Attila sei sportlich, gehe gut an der Leine und sei, wenn er einen Menschen gegenüber hat, dem er Führung zutraut, ein echt netter Kumpel.

Für Attila sucht das Tierheim hundeerfahrene Menschen, die ihm wohlwollend, aber verlässlich und ganz klar die Richtung vorgeben. Schön wäre, wenn sie gerne draußen sind, wandern oder joggen. Attila ist ein sportlicher Typ, der sicher Spaß hat an gemeinsamen Unternehmungen. Das Tierheim stellt klar: „Wir werden Attila nicht an Familien mit Kindern vermitteln.“

Wer den Hund kennenlernen möchte, kann mit dem Tierheim einen Termin vereinbaren, Telefon 06331/65977, Email: info@tierheim-pirmasens.com.