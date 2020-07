Marley ist ein junger Puli-Rüde, geboren vermutlich im Dezember 2019 und nicht kastriert. Er kam erst kürzlich ins Tierheim und hat „bisher noch nicht viel lernen dürfen und so ähnelt er noch ein wenig einem Welpen im XL-Format“, so die Tierschützer. Marley sei sehr menschenbezogen, neugierig und aufgeschlossen, aber eher kein Hund für Anfänger. In vielen Situationen zeige er sich noch sehr aufgeregt und dann falle es ihm schwer, sich auf Dinge zu konzentrieren. Mit Ruhe, Geduld und Konsequenz könne man allerdings viel bei ihm erreichen und erziele schnell Fortschritte. Das Laufen an der Leine sollte weiterhin mit ihm geübt werden ebenso wie einige Grundkommandos und das allein Zuhause bleiben.

Manchmal etwas ungestüm

„In seinem bisherigen Leben hatte er leider eher wenig Kontakt zu anderen Hunden, zeigt sich diesen gegenüber aber grundsätzlich freundlich und aufgeschlossen“, so die Tierschützer. Manchmal sei er auch hier etwas ungestüm und wild, nehme aber Korrekturen sehr gut an. Sollte es bereits Hunde im Haushalt geben, müsste man einfach mal schauen ob die Chemie stimmt. „Nach seinem eher schlechten Start ins Leben hoffen wir, ganz bald das passende Zuhause für ihn zu finden, in dem er endlich ankommen und zur Ruhe kommen darf“, so die Tierschützer. Wer ihm dieses Zuhause bieten kann, kann sich vorab telefonisch oder per E- Mail melden unter 06331/65977 oder info@tierheim-pirmasens.com.